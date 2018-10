"Bardzo dobra informacja dla pacjentów i lekarzy". Medyczna marihuana może wkrótce trafić do aptek

Jak udało się ustalić "Faktom" TVN, jeszcze w tym tygodniu może zostać zarejestrowany w Polsce pierwszy preparat zawierający medyczną marihuanę. To będzie rewolucja, bo to pierwszy lek po wprowadzeniu ustawy dopuszczającej tego typu substancje do sprzedaży w aptekach.

To jest jeszcze nieoficjalna informacja, ale "Faktom" TVN udało się ją potwierdzić w kilku źródłach: najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu zostanie zarejestrowany w Polsce lek zawierający medyczną marihuanę. Chodzi o susz, który zawiera wysokie stężenie THC. To będzie rewolucja, bo to pierwszy lek po wprowadzeniu ustawy dopuszczającej tego typu substancje do sprzedaży w aptekach.

- Bardzo dobra informacja dla pacjentów i lekarzy, którzy przepisują te preparaty. Oby więcej było tak dobrych informacji - uważa pediatra i neurolog dziecięcy, doktor Marek Bachański.

Kolejną dobrą informacją jest to, że doktor Bachański wrócił do pracy. Pediatra został zwolniony z Centrum Zdrowia Dziecka trzy lata temu za to, że leczył dzieci medyczną marihuaną. W zeszłym roku wyrokiem sądu został przywrócony do pracy, ale dyrekcja Centrum nie pozwoliła mu kontaktować się z pacjentami. Wygrał kolejną sprawę i może leczyć dzieci.

- Obecnie w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka prowadzone są dwa badania kliniczne w oparciu o bezpieczeństwo i skuteczność leczenia leku pochodzącego z marihuany - informuje Katarzyna Gardzińska z Centrum Zdrowia Dziecka.

Lek legalny, ale nie dostępny

Dla dzieci uczestniczących w badaniach klinicznych marihuana jest, ale w aptekach do tej pory jej nie było. Potwierdza to pani Dorota Schewe, matka Krzysia, który choruje na padaczkę lekooporną.

- Nie mogę kupić leku, który jest legalny, ale w Polsce jest niedostępny. Ja muszę się przez internet stresować i zamawiać. Ja się nie czuję jak przestępca, bo ja leczę swoje dziecko. Mam w nosie co sobie ktoś o mnie myśli - opowiada pani Dorota.

Dorota Schewe nie jest wyjątkiem. Wielu pacjentów, z powodu braku leków z medyczną marihuaną w aptekach, sprowadzało je do tej pory nielegalnie zza granicy. Także za pośrednictwem dealerów.

- Wszyscy ci pacjenci, którzy w swojej terapii wymagają THC są pozostawieni na pastwę losu, albo raczej na żer czarnego rynku - twierdzi Dorota Gudaniec z fundacji "Krok Po Kroku", a prywatnie matka Maksymiliana, który jest leczony medyczną marihuaną.

Jeden z najskuteczniejszych leków

Pojawienie się suszu, zarejestrowanego przez Urząd Rejestracji Leków i dostępnego w każdej aptece na receptę, będzie dużym wydarzeniem dla bardzo wielu chorych.

- Ten problem dotyczyłby około pięćdziesięciu tysięcy osób, a może i nawet stu tysiącom, którym medyczna marihuana mogłaby ulżyć w cierpieniach - twierdzi Jacek Cieżkowicz, chirurg onkologiczny z Centrum Terapeutycznego "Max Hemp".

Medyczna marihuana jest jednym z najskuteczniejszych środków uśmierzających ból. Także ten związany z chorobami nowotworowymi.

