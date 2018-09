"Nie wracam do domu, głoduję tutaj". 21. dzień protestu

Choć to niedziela, na korytarzu Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu tłum pielęgniarek. 13 kobiet głoduje. Panuje ogólne wzburzenie, gdyż to dwudziesty pierwszy dzień rotacyjnej głodówki. Te co nie głodują - pracują. A potem wracają na korytarz. Warunki sanitarne są fatalne.



- Po prostu tu mieszkam. Nie wracam do domu, głoduje się tutaj, to jest mój dom - mówi Bernadeta Strama. - Zamieszkałam tutaj na korytarzu. Tutaj myłyśmy się, tutaj wychodziłyśmy do pracy, tutaj piłyśmy, bo nie jadłyśmy... Jest ciężko - dodaje Ewa Buczko.

Do tego dwieście trzydzieści pielęgniarek na zwolnieniach lekarskich - to ponad jedna trzecia wszystkich pielęgniarek w tym szpitalu.



- Po 3 miesiącach chorobowego wróciłam, byłam osłabiona i znów zachorowałam. Miałam trzy tygodnie zwolnienia. To nie jest tak, że zaczął się strajk i poszłam na chorobowe - mówi Elżbieta Olbrycht.

Wiec poparcia

Gorąca atmosfera w szpitalu i przed szpitalem, gdzie w niedzielę odbył się wiec poparcia dla protestujących.

Pielęgniarki domagają się takich samych pensji, jakie mają obecnie ich koleżanki pracujące w innych szpitalach województwa podkarpackiego. Pielęgniarki z innych szpitali w regionie zarabiają od niedawna więcej, bo tego lata - po protestach - wywalczyły sobie podwyżki. A Przemyśl nie wywalczył, więc teraz przyszła kolej na tę placówkę.



- W tym szpitalu zawsze musimy żebrać o swoją podwyżkę. Jakbyśmy nie głodowały, to nic byśmy nie dostały. Dziś zarabiałybyśmy tysiąc sześćset złotych na rękę - mówi Ewa Rygiel, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu.



W niedzielę nikt z dyrekcji szpitala nie chciał rozmawiać z "Faktami" na temat protestu. Władze Sejmiku Województwa Podkarpackiego - do którego należy placówka - zapowiadają na wtorek ciąg dalszy negocjacji z pielęgniarkami.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN