07 lipca 2019, 19:13

Do sprawdzenia

"Rozliczycie mnie", mówił premier. Ile mieszkań powstało z deklarowanych stu tysięcy?

Tym razem o inwestycjach mieszkaniowych premier nic nie wspominał, ale grubo ponad rok temu, reklamując program "Mieszkanie Plus", deklarował konkretne liczby i zachęcał, by go ze złożonych zobowiązań rozliczyć. Więc rozliczamy. Ile z obiecywanych stu tysięcy mieszkań rzeczywiście jest w budowie?