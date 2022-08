Nie ma lotniska, ale i tak jest odlot. CPK organizuje pikniki dla rodzin

W poniedziałek w ciągu dnia na północy Polski umiarkowane i duże zachmurzenie, miejscami w pasie Wybrzeża możliwy przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju nad ranem słonecznie, w ciągu dnia wzrost zachmurzenia do umiarkowanego przez chmury kłębiaste. Słabe opady przelotne możliwe również w górach. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza w Suwałkach do 25 stopni Celsjusza we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

