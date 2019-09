W Brnie i w Krakowie urodziły się dziewczynki, choć ich mamy zmarły długo przed porodem

Jak przekazał we wtorek prezydent miasta Rafał Trzaskowski, podczas budowy kolektorów ścieków na lewym brzegu Warszawy źle połączono poszczególne elementy i to jest przyczyną problemu, z którym stolica boryka się od tygodnia. Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy wciąż są awaryjnie zrzucane do Wisły, ale wybudowany przez wojsko most pontonowy jest już ukończony. Wkrótce mają się na nim znaleźć rurociągi, którymi ścieki popłyną do oczyszczalni Czajka na Białołęce.

»