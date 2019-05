Skandal z "rosyjską inwestorką" i przedterminowe wybory. "Haniebne nagrania"

Tajne nagrania z korupcyjnym skandalem z Kremlem w tle. Wicekanclerz Austrii podał się do dymisji kilkanaście godzin po tym, jak niemieckie media opublikowały nagrania z imprezy na Ibizie sprzed niemal dwóch lat. Rząd austriacki więc upadł, a prezydent zapowiedział przedterminowe wybory we wrześniu.

Spektakularny upadek polityka, który zdobył popularność głosząc hasła powrotu do wartości. Szef populistycznej Austriackiej Partii Wolności i wicekanclerz Austrii podał się do dymisji kilkanaście godzin po tym, jak niemieckie media opublikowały nagrania z imprezy na Ibizie sprzed niemal dwóch lat.

- Było dużo alkoholu, zostałem skuszony intymną atmosferą. Rozwiązał mi się język. Na trzeźwo moje komentarze są katastrofalne i niezwykle zawstydzające - ocenia Heinz Christian-Strache, były wicekanclerz Austrii.

Strache myślał, że rozmawia z kuzynką bliskiego Kremlowi rosyjskiego oligarchy (nie wiadomo kim kobieta była naprawdę). W zamian za wsparcie w nadchodzących wyborach - obiecywał rządowe kontrakty.

Korupcyjne oferty

- Powiem jej, by stworzyła dużą firmę budowlaną - wtedy rządowe kontrakty, które dostaje Strabag, trafią do niej - mówił nagrany Heinz Christian-Strache, były wicekanclerz Austrii. Będą przedterminowe wybory w Austrii. Efekt skandalu z "rosyjską inwestorką" w tle Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zapowiedział przeprowadzenie przedterminowych wyborów...

Rozmarzył się, gdy rzekoma miliarderka mówiła o kupnie połowy udziałów w największej austriackiej bulwarówce, która po przejęciu miałaby wspierać Partię Wolności. Za wzór kontroli nad mediami podawał ten wprowadzony przez premiera Węgier.

- Jeśli ta gazeta zaczęłaby nas nagle wspierać dwa lub trzy tygodnie przed wyborami - wtedy mielibyśmy nie 27 proc. poparcia, ale 34 proc. - mówił Heinz Christian-Strache.

Wcześniejsze wybory

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz uznał, że sama rezygnacja wicekanclerza to za mało - zerwał koalicję z populistami i zwrócił się do prezydenta o rozpisanie przedterminowych wyborów.

- To haniebne nagrania, a nikt nie powinien się wstydzić za Austrię. Chcę podkreślić, że Austria nie jest taka - ocenia Aleksander van der Bellen, prezydent Austrii.

Romans z Kremlem

Po kompromitującym nagraniu wicekanclerza "nowy początek powinien nastąpić szybko" Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen powiedział w niedzielę po spotkaniu z kanclerzem... Strache od lat znany był z sympatii do Rosji. Na weselu wspieranej przez jego partię szefowej austriackiego MSZ tańczył sam Władimir Putin. Zachodnie służby przestały dzielić się z austriackimi tajnymi informacjami - w obawie, że trafią wprost na Kreml.

Skandal na tydzień przed eurowyborami może utrudnić tworzenie wielkiego sojuszu eurosceptycznych partii, w którego budowę Strache był zaangażowany. W sobotę odbył się wielki zjazd populistów w Mediolanie.

- Musimy zrobić wszystko, by wyzwolić ten kraj, ten kontynent spod nielegalnej okupacji organizowanej przez Brukselę od tylu lat! - grzmiał Matteo Salvini, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch.

Eurosceptycznych polityków łączy nie tylko niechęć do Unii Europejskiej w obecnym kształcie, ale też sympatia do Władimira Putina, którą Matteo Salvini nie raz publicznie demonstrował.

- To jest cecha wspólna wszystkich tych skrajnie prawicowych partii zachodniej Europy. Strache, pani Marine Le Pen we Francji, która otwarcie przyznała się do brania kredytów w Rosji - ocenia Michał Broniatowski z "Politico".

Brytyjskie media ujawniły, że także jeden z architektów Brexitu Nigel Farage opłacany był przez związanego z Kremlem brytyjskiego milionera.

Autor: Katarzyna Sławińska / Źródło: Fakty TVN