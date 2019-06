Politycy PiS krytykują Bodnara, media narodowe piszą o jego rodzinie. "To jest obrzydliwe"

Rzecznika Praw Obywatelskich spotyka niespotykanych rozmiarów nagonka - atakuje się i jego, i jego rodzinę. - To jest obrzydliwe, oczywiście. Zupełnie nie związane z działalnością pana Bodnara, która jest moim zdaniem pożyteczna i zgodna z jego obowiązkiem - ocenia prof. Adam Strzembosz, były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i dodaje, że taka nagonka jest wynikiem demoralizacji. - Demoralizują się wszyscy. Jak wiadomo - władza demoralizuje, a bezwzględna, powszechna władza demoralizuje jeszcze szczególnie - dodaje.

"Celowa szczujnia na Rzecznika Praw Obywatelskich" vs "nagonka na funkcjonariuszy" Jest człowiek, który prawdopodobnie jest winny, ale ma pełne prawo, żeby być traktowany z pełną...

Nagonka została rozpętana, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich wydał oświadczenie po zobaczeniu zdjęć udostępnionych przez policję, ukazujących jak podejrzany o brutalne zamordowanie 10-letniej Kristyny był zatrzymany.

Rzecznik upomniał się o godność zatrzymanego, bo sceny które zobaczył, wywołały jego zaniepokojenie. Pojawiły się wątpliwości, czy nie pogwałcono praw człowieka.

- (Uwagi Bodnara są - przyp. red.) zasadne. I ze względu na ten filmik, i ze względu na podejrzenie, że zainscenizowano to dość brutalne zabezpieczenie podejrzanego właśnie ze względów propagandowych, a nie merytorycznych - tak wątpliwości wyrażone przez Bodnara ocenia prof. Adam Strzembosz.

Sędzia Barbara Piwnik przypomina, że konstytucja każdemu gwarantuje poszanowanie jego godności.

- Obywatel, który wyrządza krzywdę poszczególnym członkom tego społeczeństwa nadal pozostaje obywatelem. I dopiero prawomocna decyzja sądu pozwala o kimś mówić, że jest przestępcą - tłumaczy Barbara Piwnik, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Propaganda mediów

Opluwanie i szczucie na Bodnara trwa, bo rzekomo broni interesów mordercy. Wyciągane są prywatne sprawy jego syna, w czym celują propagandowe narodowe media. Dla partii władzy nagonka na rzecznika jest wytłumaczalna.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka broni Bodnara. "Znane z komunistycznej przeszłości metody" Wyrażamy solidarność z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w związku z atakami mediów publicznych,... - Ja jestem oburzony tym, co zrobił Rzecznik Praw Obywatelskich i myślę, że duża część opinii publicznej w Polsce to podziela, tym ujęciem się za prawami osoby bardzo niebezpiecznej - ocenił podczas audycji "Gość Radia ZET" Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

Obrońcy praw człowieka tłumaczą, że to niebezpieczne myślenie. Nikomu nie wolno odbierać prawa do godności. Nie wolno stwarzać atmosfery, która przyzwalałaby na lincz, a taką atmosferę przyzwolenia wytwarza władza - przekonują.

- Daliśmy wmówić sobie, że Rzecznik Praw Obywatelskich broni - w tym wypadku - zabójcy, kiedy on broni praw wszystkich nas - przekonuje dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

- Te wszystkie emocje powinny być jednak poprzedzone takim głębokim zastanowieniem się nad tym, czy ja jako obywatel pewnego dnia nie będę również czekał ochrony Rzecznika - dodaje Barbara Piwnik, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

"Daliśmy zgodę na taką narrację"

Oświadczenie Rzecznika nie wywołało żadnej merytorycznej dyskusji o prawach człowieka podejrzanego, a wyłącznie nagonkę na człowieka, który się o nie upomniał.

- To my społeczeństwo daliśmy zgodę na taką narrację. Nie miejmy pretensji do polityków. Oni mówią naprawdę rzeczy skandaliczne, a my to niestety powtarzamy - uważa Jerzy Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Broniący Adama Bodnara byli Rzecznicy Praw Obywatelskich podkreślają w swoich wypowiedziach, że Rzecznik nie broni podejrzanego, nie domaga się się dla niego przywilejów. Staje jedynie po stronie państwa prawa.

Sam Bodnar zapewnia, że docenia wysiłki policji w celu złapania mordercy, ale - mimo nagonki - nadal będzie bronił jednostki przed siłą państwa.

Autor: Katarzyna Kolenda-Zaleska / Źródło: Fakty TVN