Bez procesora mowy nie słyszą. A na wymianę czeka się nawet cztery lata

Taki sam problem ma piętnastoletni Jakub i niemal trzy tysiące dzieci i dorosłych w całym kraju. Popsute procesory mowy to dla nich koniec kontaktu ze światem. Urządzenia wspomagające słuch składają się z implantu wszczepionego pod skórę i wymiennego procesora na skórze.

W dwóch czołowych ośrodkach otolaryngologicznych w Polsce, w Kajetanach i Poznaniu, na wymianę urządzenia pacjenci muszą czekać cztery lata i kolejka z każdym miesiącem rośnie.

- Ten problem narasta i nie widzimy jego rozwiązania - mówi laryngolog prof. Witold Szyfter.

Sytuacja się pogarsza od wielu lat i wszyscy urzędnicy w Ministerstwie Zdrowia doskonale o tym wiedzą. Resort przeznacza na ten cel za mało pieniędzy a liczba pacjentów z wszczepionymi implantami rośnie. Problemu nie rozwiązał ani Łukasz Szumowski, ani jego poprzednik Konstanty Radziwiłł, ani żaden z wcześniejszych ministrów zdrowia.

Kwestia wydzielenia pieniędzy

- Jest za mało pieniędzy. Konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii profesor Henryk Skarżyński od wielu lat przekazuje taką informację i apele do wszystkich decydentów w zakresie ochrony zdrowia - mówi dr Witold Cieśla, zastępca dyrektora ds. medycznych Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Szpitale dostają pieniądze na wszczepienia implantów ślimakowych i wymianę procesorów w jednej puli, nierozdzielone. Stąd dramatyczne wybory lekarzy: czy za te - za małe - fundusze wszczepiać implanty czy wymieniać procesory?

- Apelujemy do władz, ażeby pieniądze na procesory mowy zostały wydzielone, żeby one były osobno, żeby nie było tego dylematu, czy więcej zoperujemy i pomożemy ludziom niesłyszącym, czy więcej wymienimy procesorów mowy - tłumaczy prof. Witold Szyfter.

Nikt z Ministerstwa Zdrowia nie skomentował sprawy przed kamerą. Otrzymaliśmy jedynie oświadczenie, że "podjęcie prac w tym zakresie planowane jest Ministerstwie Zdrowia w najbliższym czasie". Ta odpowiedź niedosłyszącemu Rafałowi, który za miesiąc z popsutym procesorem pójdzie do szkoły, musi wystarczyć.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN