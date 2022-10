"Na wioskach czują się mocni". Proboszczowie wybierają za rodzinę zakład pogrzebowy

Nad ranem do mężczyzny leżącego koło przystanku w Warszawie wezwano karetkę pogotowia. Medycy nie stwierdzili urazów, ale stwierdzili, że jest on pijany. Okazało się, że to poseł PiS Przemysław Czarnecki. Miał ponad dwa promile. Trafił na izbę wytrzeźwień i został zawieszony w prawach członka partii.

