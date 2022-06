Embargo nie na wszystko i nie dla wszystkich. Na granicy z Białorusią wciąż stoją sznury tirów

W kolejce do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach stoi ponad 450 tirów. Czas oczekiwania na odprawę to 25 godzin. W połowie kwietnia Unia Europejska zakazała białoruskim i rosyjskim ciężarówkom wjazdu do strefy Schengen. W odwecie podobny zakaz dla unijnych przewoźników wprowadziły reżimy w Moskwie i Mińsku.

- Wieziemy ładunek do Bobrownik, na terminal TLC. Tam się przeładowujemy i z powrotem - opowiada jeden z kierowców. Terminal znajduje się już na Białorusi. Zgodnie z decyzją białoruskich władz ciężarówki zarejestrowane w Unii Europejskiej docierają tam bez przeszkód, by przeładować towar. Transport towarów przez granicę jest możliwy, jedynie utrudniony.

- Nie komentujemy sytuacji, która ma miejsce po stronie białoruskiej, natomiast przewoźnicy z wszystkich innych krajów niż Rosja i Białoruś mogą wjeżdżać do Unii Europejskiej, o ile nie wiozą towarów, które są zakazane - przekonuje starszy aspirant Maciej Czarnecki, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Embargo nie obejmuje między innymi poczty, leków i żywności.

Ciężarówki z Turcji, Serbii, Azji Centralnej

Rosyjskie i białoruskie ciężarówki mają opuścić UE. Wiele z nich nie zdąży przed terminem W nocy z soboty na niedzielę wchodzą w życie nowe sankcje unijne. Białoruskie i rosyjskie... Przewoźnicy spoza Unii Europejskiej, Rosji i Białorusi nie muszą zatrzymywać się na przeładunek w terminalu granicznym. Skrzętnie z tego korzystają, wypierając z rynku polskie firmy specjalizujące się do tej pory w transportach na kierunku wschodnim.

- Przez teren Polski przejeżdżają tureckie ciężarówki, serbskie ciężarówki czy z Kazachstanu, czy z Uzbekistanu. Oczywiście z krajów, które nie są objęte sankcjami - wylicza Anna Brzezińska-Rybicka, rzeczniczka Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Embargo jest odpowiedzią na rosyjską agresję na Ukrainę. Agresję, w której istotną rolę odgrywa Białoruś. To z jej terenu rosyjskie wojska zaatakowały Kijów.

Przedstawiciele polskich przewoźników nie chcą zniesienia ograniczeń. Domagają się jednak, by uderzały one w agresywne reżimy, a nie w nich. - Rząd powinien jednak mimo wszystko zaoferować jakieś inne możliwości zarabiania pieniędzy dla tych firm albo rekompensatę, bo nie sądzę, aby etycznym było po prostu wspieranie gospodarki państw, które są agresorami - uważa Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska".

Przed wybuchem wojny towary transportowane do Rosji i Białorusi stanowiły 2,5 procent wszystkich ładunków przewożonych ciężarówkami między Polską a sąsiadami.

Autor: Paweł Szot / Źródło: Fakty TVN