31 października 2022, 19:05

Na Bałtyku odkryto wrak żaglowca z wyjątkowo dobrze zachowanym galionem

Nazwa jest nieznana, a wiek trudny do określenia. Mniej więcej 300 lat ma wrak żaglowca odkryty na dnie Bałtyku na północ od Łaby. Zatonął prawdopodobnie w czasie sztormu. To, co zwróciło uwagę nurków i archeologów, to doskonale zachowany galion.