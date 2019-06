Morawiecki na kominie i wielki napis "wstyd"

Rzucili Chicago na kolana. To był powrót na miarę gigantów rocka, jakimi są The Rolling Stones. Stonesi wrócili na trasę, którą przerwały zdrowotne kłopoty lidera. 75-letni Mick Jagger przeszedł operację serca niecałe trzy miesiące temu. Patrząc na niego na scenie, naprawdę trudno w to uwierzyć.

