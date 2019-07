Wizja Europy według Morawieckiego. Opozycjoniści z PRL przypominają: "tolerancja, wolność, demokracja"

Morawiecki: europejskość to zasobność polskich portfeli, nie eksperymenty obyczajowe Nasz program to łączenie tego, co najlepsze z przeszłości, z tym, do czego dążymy - do Polski... - Europejskość rozumiemy jako konkret, jako wysokie zarobki, a nie eksperymenty kulturowe, czy obyczajowe - to definicja europejskości według Mateusza Morawieckiego.

Za komuny miliony Polaków słuchały Radia Wolna Europa.

- Bronimy nie tylko prymasa, biskupów i księży, ale każdego. Bez względu na jego wyznanie, przekonanie czy pochodzenie - mówił w 1972 roku Jan Nowak-Jeziorański.

Może właśnie dlatego na definicję europejskości Mateusza Morawieckiego tak reaguje legenda walki o wolną Polskę i europejską: - Tolerancja, wolność, demokracja. To były te wartości, na które myśmy się zapatrywali, patrząc na Zachód. Natomiast, sprowadzenie Europy, po jej całych doświadczeniach historycznych, tylko do pieniędzy, no jest po prostu, powiem tak delikatnie, niezbyt mądre - mówi Zbigniew Janas, działacz opozycji w PRL.

W postulatach Solidarności z 1980 roku najpierw zapisane były punkty dotyczące wolności, a dopiero później ekonomiczne. Unia Europejska dała dobrobyt. Polsce też daje, ale przede wszystkim dała obywatelom pokój i prawa człowieka.

- Dla nas europejskość to jest zasobność polskich portfeli - uważa Mateusz Morawiecki.

"Europa Zachodnia jest w głębokim kryzysie etycznym"

- Bardzo wielu ludziom te programy socjalne pomogły, nie ma żadnych wątpliwości, ale nie wolno Polaków sprowadzać tylko do zjadaczy kiełbasy. To jest po prostu obraźliwe - tłumaczy Zbigniew Janas.

Radio Wolna Europa, ale i wolna Europa w sensie wolny demokratyczny świat, martwiły się o sytuację ekonomiczną zniewolonych przez komunistyczny reżim.

- Amerykańscy założyciele tego radia wierni byli zasadzie, wyrażonej w ich Deklaracji Niepodległości i powtórzonej przez Lincolna w jego słynnym przemówieniu w Gettysburgu, zasadzie mówiącej, że wszyscy ludzie są sobie równi. Równi bez względu na to, czy są tylko bezdomnymi uchodźcami, czy też przedstawicielami największej potęgi światowej - tłumaczył w 1972 roku Jan Nowak-Jeziorański, dyrektor Rozgłośni Radiowej Radia Wolna Europa, podczas przemówienia z okazji 20-lecia rozgłośni.

Gdy Jan Nowak Jeziorański wygłaszał te słowa, władze PRL-u straszyły "zgniłym Zachodem", a obecnie senator PiS-u także w ten sposób tłumaczy i zgadza się z opinią premiera, że europejskość to portfel.

- Byliśmy niegdyś pod komunizmem, w tych czasach, zachwyceni Europą Zachodnią, jako niosącą tylko i wyłącznie dobro w sobie właśnie, wolność właśnie, prawa człowieka, a dziś widzimy, że nie do końca. Europa Zachodnia jest w głębokim kryzysie etycznym - tłumaczy Jan Żaryn, senator z ramienia PiS.

Parlament Europejski powołał się na wartości wolności i praworządność, gdy nie dał politykom PiS-u stanowisk, które dałyby większe wpływy i większe szanse na to, by Polacy dostali jeszcze większe pieniądze w nowym europejskim budżecie.

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN