08 lutego 2023, 19:04

Opinia lekarska

Towarzystwa lekarskie murem za karanymi lekarzami. "Nieetyczne jest ograniczenie dostępu do optymalnego postępowania"

Pod koniec stycznia opowiedzieliśmy w "Faktach" historie lekarzy, którzy dostali wezwania od NFZ do zapłaty za przepisywanie chorym dzieciom specjalistycznego mleka, które jest refundowane tylko dla dzieci poniżej 18. miesiąca życia. Teraz murem za poszerzeniem dostępu do mleka pierwszego opowiedziały się towarzystwa lekarzy alergologów, gastroenterologów i pediatrów. Resort zdrowia z kolei przekonuje, że zareaguje, jeśli pojawi się opinia krajowej konsultantki do spraw gastroenterologii dziecięcej.