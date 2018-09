Miód lepszy od pastylek. Rozwinięte kraje ograniczają przepisywanie antybiotyków

Przyjmowanie antybiotyków w łagodnych infekcjach, gdy ich nie potrzebujemy, naraża nas na rozwój infekcji, których nie da się łatwo wyleczyć ze względu na odporność bakterii na leki. Warto więc próbować łagodzić dolegliwości za pomocą naturalnych środków, takich jak miód - zaleca dr Tessa Lewis z instytutu zdrowia publicznego.

Na gardło lek od pszczół zamiast pastylki? To nic zaskakującego dla doświadczonego pszczelarza Tomasza Woszczyńskiego. - To prawda! I to nie Brytyjczycy odkryli, tylko Egipcjanie. I przed Egipcjanami ludzie wiedzieli o tym - mówi pan Tomasz.

"Miód albo herbatka lipowa"

I nasi lekarze też wiedzą, choć często są pod presją pacjentów, którzy domagają się wręcz wypisania antybiotyku. Cały czas antybiotyk uchodzi za cudowny środek na wszystko.

- Jest bardzo wielu pacjentów, którzy przychodząc do gabinetu lekarskiego mają diagnozę i domagają się antybiotyku - mówi Maciej Fidelis, lekarz medycyny rodzinnej.

A tymczasem u dzieci do trzeciego roku życia i u pacjentów po czterdziestym piątym roku życia infekcje gardła prawie nigdy nie są bakteryjne. Więc chociażby jeżeli weźmie się to pod uwagę, to w tych grupach wiekowych... miód. - Miód na pewno albo herbatka lipowa - zaleca prof. Waleria Hryniewicz z Narodowego Instytutu Leków.

Albo czosnek, cebula, tymianek, czy propolis. Bo antybiotyki nas po prostu niszczą. W krajach bardziej rozwiniętych od nas wiedzą to doskonale.

W Szwecji w ciągu dwudziestu lat ograniczono wypisywanie antybiotyków dzieciom aż o siedemdziesiąt procent. To znaczy, że wcześniej lekarze wypisywali je niepotrzebnie.

- W Stanach Zjednoczonych co roku do szpitali trafia kilkaset tysięcy pacjentów z objawami niepożądanymi po antybiotykach, które były zapisane niepotrzebnie. A ilu w Polsce? Nie wiadomo, nikt tego nie liczy - dodaje prof. Hryniewicz.

A miód żadnych skutków ubocznych nie ma. Działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie, wykrztuśnie, poprawia trawienie i obniża ciśnienie. Każdy miód jest dobry, a jaki najlepszy?

- Miód gryczany jest najlepszy - poleca pan Tomasz Woszczyński, pszczelarz.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN