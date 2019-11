Ministerstwo ma pomysł na braki kadrowe w szpitalach. Lekarze zgłosili tysiąc poprawek

Pokonać Morze Śródziemne i dotrzeć do Europy - uchodźcy wciąż podejmują to ryzyko, choć to najbardziej niebezpieczny szlak migracyjny świata. Niemal rok temu Wojciech Bojanowski wypłynął na trzytygodniową misję z załogą statku Sea-Watch 3. Po 10 miesiącach odnalazł kilka osób, które udało się wówczas uratować.

»