Minister zachwala opiekę onkologiczną w Polsce. Przypadek pana Jakuba pokazuje, jaka jest rzeczywistość

W Europie guzy są wymrażane, w Polsce wycinane. Bo NFZ nie refunduje lepszej metody Standardowo guza płuc wycina się w Polsce operacyjnie. Tymczasem w środę w warszawskim szpitalu... Minister zdrowia Adam Niedzielski na czwartkowej konferencji w Wielkopolskim Centrum Onkologicznym w Poznaniu wyraził dumę z tego, jak dobrze działa opieka onkologiczna w Polsce. Zwracał uwagę, że środki na walkę z nowotworami za rządów PiS niemal się podwoiły.

- Onkologia przez ostatnie kilka lat kompletnie zmieniła swoje oblicze w Polsce - stwierdził minister zdrowia.

Jak wygląda to oblicze?

Pan Jakub Przystolik 15 czerwca dowiedział się, że ma guza w jelicie grubym. Jeszcze tego samego dnia jego lekarz rodzinny wypisał mu kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO). Z badaniami wstępnymi do chirurga onkologa w Centrum Onkologii pan Jakub trafił jednak dopiero po miesiącu - 18 lipca.

- Ja byłem zapisany do chirurga onkologa, ale w innym szpitalu, ale ten szpital po wizycie prywatnej mi odradzono. Generalnie jest problem z informacjami. (...) Błąkałem się, bo to jest ważne, żeby trafić do szpitala, który ma rozsądne opinie, a nie byle gdzie - mówi Przystolik.



Pacjent wreszcie trafił do dobrego - wydawać by się mogło - szpitala - do Centrum Onkologii. Chirurg onkolog podczas wizyty 18 lipca zlecił panu choremu wykonanie badań obrazowych. Zgodnie z przepisami powinno to być załatwione szybko - w ciągu 21 dni.

- Ordynator onkologiczny wyznaczył mi badania na 18 sierpnia - to była tomografia, na 28 sierpnia - rezonans, a pierwszą wizytę z opisami, u lekarza na konsultację, na 5 września - informuje pacjent.

Centrum nie akceptuje badań prywatnych

Młody mężczyzna nie chciał jednak czekać. Wykonał badania prywatnie. Za tomografie zapłacił 1400 złotych, rezonans z kolei pokryło prywatne ubezpieczenie. W prywatnej przychodni po godzinach pracują ci sami radiolodzy, co w Centrum Onkologii. Centrum Onkologii wizyty pacjentowi nie przyspieszy, bo prywatnych wyników nie uznaje.

- Oni powiedzieli, że oni tych badań nie akceptują, ponieważ one prezentują różny poziom - mówi pan Jakub.

Dwa tygodnie temu też rozmawialiśmy z panem Jakubem Przystolikiem o jego badaniach. - Nie stwierdzono jeszcze u mnie przerzutów, natomiast nie wiadomo, jak to będzie dalej. To jest dla mnie wyścig z czasem. Ja mam 34 lata - mówił 22 lipca.

Od naszej rozmowy w sytuacji pana Jakuba niewiele się zmieniło. Minister zdrowia zachwala jednak doskonałą opiekę onkologiczną w Polsce.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN