Minister Czarnek powinien odejść? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

68 procent Polaków jest zdania, że - w związku z aferą "willa plus" - Przemysław Czarnek powinien podać się do dymisji - wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Przeciwnego zdania jest 20 procent respondentów.

W sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 respondenci zostali zapytani, czy w związku ze sprawą "willi plus" minister Przemysław Czarnek powinien podać się do dymisji.

68 procent pytanych uważa, że obecny szef resortu edukacji powinien podać się do dymisji.

Przeciwnego zdania jest 20 procent respondentów.

12 procent ankietowanych odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Afera "willa plus"

Dziennikarze portalu tvn24.pl Justyna Suchecka-Jadczak i Piotr Szostak opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib.

Jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki. Ponad połowa z 46 nagrodzonych organizacji dostała wcześniej negatywne opinie na temat swoich wniosków.

Do kontrowersji wokół tych dotacji minister Czarnek odniósł się we wtorek w Sejmie. Przekonywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i atakował opozycję. Minister mówił, że trwa "festiwal nienawiści, chamstwa, hejtu".

Głos w sprawie zabrała także Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, która domaga się odwołania Przemysława Czarnka, który - jak mówiła "zabiera dzieciom, żeby dać kolegom". - Oto wniosek o wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka, o odwołanie człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom, który nauczycielom każe tyrać za najniższą krajową, ale pierwszej lepszej fundacji, kumpla z partii albo parafii, kupuje willę w centrum Warszawy - mówiła.

Najnowszy sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 7-8 lutego 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia.

Źródło: Fakty TVN