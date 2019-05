Będą bronić półdzikiego stada krów. "Pokojowy protest"

To, że walka z "ideologią LGBT" znalazła się na sztandarach PiS, jest najlepszym dowodem na to, że partia rządząca próbowała w tej kampanii wyborczej zrobić wszystko, by z prawej strony nie wyrosła im konkurencja. Jednak wyrosła - Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Kandydaci tej partii mówią i czynią jak na margines polityczny przystało.

