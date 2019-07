78. rocznica mordu w Jedwabnem

Kampania wyborcza w terenie to pole, na którym polec mogą najbardziej doświadczeni politycy. Bartosz Arłukowicz pojechał do Węgrowa i jego jedno spotkanie z wyborcą urosło do wagi skandalu. Okazało się jednak, że afera jest wyłącznie medialna. Nie przeszkodziło to Beacie Szydło w tym, żeby zaatakować polityka PO i samej udać się do Węgrowa.

»