Polak z Wrocławia samotnie przemierza pustynię Gobi. Chce być pierwszy na świecie

Kończy polityczną karierę, nie będzie startować w żadnych wyborach. Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług w rozmowie z Konradem Piaseckim mówi, że nie Brexit, a to, co się dzieje w Polsce, jest w Unii najpoważniejszym problemem. Przyznaje, że gdyby chodziło o inny kraj, to powiedziałaby "tak" ewentualnym sankcjom.

»