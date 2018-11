Swoje szanse oceniał na 20 procent. Polak jako pierwszy przeszedł samotnie pustynię Gobi

Donald Trump nie odpuszcza. Na granicy z Meksykiem mają pojawić się uzbrojeni żołnierze, a na kamienie mają odpowiadać strzałami - to wizja prezydenta Ameryki jak poradzić sobie z karawaną migrantów. Ale ten temat ma także pomóc zdobyć głosy. We wtorek odbędą się wybory do Kongresu, a Republikanie chcą wygrać za wszelką cenę.

