Premier sprostował swoje słowa, politycy PiS przekonują, że to nie porażka

Patrzył w oczy, by rozpoznać chorobę. Raka "leczył" dietą i brał za to pieniądze. Znachor Krzysztof Ż. stanie przed sądem. W akcie oskarżenia czytamy o przypadku jego "pacjentki", która trafiła do szpitala z guzem tak wielkim, że rozerwał jej pierś.

