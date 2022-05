W poniedziałek na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej słonecznie. Na pozostałych obszarach kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu do 2 mm, na południu możliwe burze z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w burzy silny do 80 km/h.

