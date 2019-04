Trzaskowski nie odpuszcza w sprawie Marszu Suwerenności

Gdyby nie on, to Solidarność pewnie nazywałaby się inaczej. To Karol Modzelewski jest autorem pomysłu, by związek przyjął tę nazwę. Był też rzecznikiem Solidarności, opozycjonistą, więźniem politycznym i wielkim polskim patriotą. Karol Modzelewski zmarł w wieku 81 lat.

