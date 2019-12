Miał być, ale nie ma. Co z "planem B" w sprawie Mariana Banasia?

Polska w kontrze do całej Europy w polityce klimatycznej. Premier Mateusz Morawiecki chwali się sukcesem, jaki osiągnął na szczycie w Brukseli, a premiera chwali prezes PiS Jarosław Kaczyński. Tyle, że to sukces pozorny, bo tylko odracza to, co nieuchronne.

