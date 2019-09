Czy prezes NIK powinien podać się do dymisji? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

55 procent Polaków uważa, że szef NIK Marian Banaś powinien podać się do dymisji - tak wynika z najnowszego sondażu telefonicznego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Przeciwnego zdania było 19 procent ankietowanych. Wokół szefa Najwyższej Izby Kontroli jest coraz goręcej. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zebrała się w czwartek po godzinie 14, by zaopiniować wnioski Mariana Banasia o odwołanie obecnych wiceprezesów NIK oraz o powołanie na wiceprezesa NIK Małgorzaty Motylow. Tuż przed godziną 19 wnioski o odwołanie wiceprezesów zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o niejasnościach wokół majątku szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. W badaniu telefonicznym Kantar dla "Faktów" TVN i TVN przeprowadzonym w dniach 25-26 września zapytano respondentów o to, czy prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś powinien ich zdaniem podać się do dymisji.

Za tym, żeby Marian Banaś podał się do dymisji, opowiedziało się w sumie 55 procent respondentów. 34 procent ankietowanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", a 21 procent - "raczej tak".

W sumie 19 procent pytanych uznało, że Marian Banaś nie powinien podawać się do dymisji. 8 procent respondentów odpowiedziało, że szef NIK "zdecydowanie nie" powinien podawać się do dymisji, a 11 procent - że "raczej nie" powinien.

Opcję "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 26 procent respondentów.

Foto: tvn24 Wyniki sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 w sprawie dymisji szefa NIK Mariana Banasia

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany w dniach 25-26 września 2019 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wynosiła 1005 osoby. Możliwy błąd pomiarowy wynosi 3 punkty procentowe.

Wnioski o odwołanie

Marian Banaś jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli od 30 sierpnia. Został powołany na to stanowisko, mimo że Centralne Biuro Antykorupcyjne wciąż bada jego oświadczenia majątkowe. Kontrola ta ma się zakończyć już po wyborach parlamentarnych - w połowie października.

Szef NIK oświadczył, że od piątku 27 września udaje się na bezpłatny urlop do czasu zakończenia kontroli jego oświadczeń majątkowych przez CBA. Podkreślił, że kontrola została podjęta na jego wniosek.

Przed pójściem na urlop Marian Banaś złożył wnioski o odwołanie wszystkich obecnych wiceprezesów NIK i powołanie nowego wiceszefa tej instytucji, który zastąpiłby go w obowiązkach po rozpoczęciu urlopu. Zawnioskował o powołanie na wiceprezesa Małgorzaty Motylow - obecnie radczyni prawnej prezesa NIK.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała wnioski o odwołanie obecnych wiceprezesów NIK: Ewy Polkowskiej, Wojciecha Kutyły i Mieczysława Łuczaka. Przeciwni odwołaniu byli posłowie opozycji.

Wicemarszałków NIK-u odwołuje i powołuje marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Sprawa kamienicy

Kontrowersje budzi sprawa kamienicy w Krakowie, którą Marian Banaś wynajmował za kwotę niższą od rynkowej.

- Kwota była niższa z prostego powodu: zawarłem umowę przedwstępną i właśnie to, że najemca miał kupić tę kamienicę, spowodowało, że zgodziłem się na niższy czynsz, że pozostałe należności zostaną rozliczone przy sprzedaży kamienicy - wyjaśnił Marian Banaś.

Niedawno - jak poinformował szef NIK - kamienica została przez niego sprzedana.

Jak wynika z ustaleń "Superwizjera" TVN, w kamienicy działał hotel na godziny. Marian Banaś zapewnił, że dowiedział się o tym "bardzo późno" i nie on prowadził tę działalność.

Dziennikarz "Superwizjera" TVN Bertold Kittel odwiedził pensjonat z pokojami na godziny. W recepcji natknął się na człowieka znanego w krakowskim półświatku, jednego z braci K., który połączył się przez telefon z jakimś mężczyzną, tłumacząc, że rozmawia z Banasiem. Marian Banaś powiedział, że to on odebrał ten telefon, ale ponieważ był zajęty, zaraz skończył tę rozmowę.

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN