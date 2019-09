Protestują w obronie klimatu, a kurator drwi. Więc zapraszają ją na lekcję

W piątek rano mgły ograniczające widzialność do 100 m. W ciągu dnia opady deszczu postępujące od zachodu do centrum kraju. Na wschodzie do wieczora pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim do 22 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

»