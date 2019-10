Ma 13 lat, miał 40 złamań. Zbiórka na leczenie Łukasza nagle wyhamowała

13-letni Łukasz ma czterdzieści złamań - rąk, nóg i kręgosłupa. Łukasz sam siebie pyta, dlaczego to właśnie on tak ma, ale ze swoją chorobą dzielnie walczy i liczy na operację w Stanach Zjednoczonych.

Łukasz Cabaj ma trzynaście lat i w każdej chwili może zostać sparaliżowany. Cierpi na wrodzoną łamliwość kości typu piątego. W tej chwili czeka na operację w Stanach Zjednoczonych. Rodzina liczyła, że zapłaci za zabieg z pieniędzy zebranych w internecie. Zbiórka jednak nagle wyhamowała.

- Patrzę na zbiórkę, która mocno zwolniła. Zastanawiam się, co powiem synowi? "Sorry, dziecko, nie uzbierałam na operację"? - mówi się Anna Cabaj, matka Łukasza.

Na samą operację kwota 770 tysięcy złotych wystarczy, ale zabraknie na leki po zabiegu. Chłopiec do tej pory miał czterdzieści złamań kończyn i kręgosłupa.

- Za każdym razem, kiedy miałem złamanie, zadawałem sobie różne pytania. Czemu mi się to dzieje? - przyznaje Łukasz Cabaj.

"Czy po tamtej stronie też będę się łamał?"

By uniknąć kolejnych złamań, polscy lekarze zaproponowali chłopcu chodzenie w gorsecie, ale to jeszcze pogorszyło sytuację, bo doszło do zaniku mięśni i kręgi kręgosłupa zaczęły się obniżać i łamać.

- Przychodził ksiądz co tydzień. Łukasz stawiał pytania: "czy po tamtej stronie też będę się łamał? Czy też będzie mnie bolało?" - opowiada z płaczem matka chłopca.

W Stanach Zjednoczonych Łukasz zaczął dostawać wlewy dożylne leku odbudowującego kości, niedostępnego w Polsce. Ma ten lek dostawać także po operacji, przez pięć lat, co 13 tygodni.

- Dzięki pojedynczemu wlewowi leku, który mu przetoczono w lipcu, w ciągu dwóch ostatnich miesięcy nie doszło do żadnego włamania - twierdzi pediatra Marzena Mirońska.

Zabieg wykonają specjaliści ze szpitala pediatrycznego w Wilmington w stanie Delaware. Tam Łukasz też będzie rehabilitowany.

- Ja mu powiedziałam: Łukasz, będziesz zdrowy, to jeszcze nie pora na ciebie, jeszcze nie czas - mówi mama Łukasza.

ZBIÓRKA NA RZECZ ŁUKASZA CABAJA JEST PROWADZONA NA PLATFORMIE SIEPOMAGA.PL

