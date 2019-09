"Nie rób z siebie bachora". Wstrząsające relacje z łódzkich porodówek

Groziło mu 15 lat wiezienia za brutalne gwałty, ale prokuratura skłoniła go, by jako tak zwany mały świadek koronny pomógł wyjaśnić im inne sprawy kryminalne. Czy poznański gangster, Ramzes, mówił to. co chciano usłyszeć, by uniknąć kary? O tym w reportażu "Superwizjera" TVN w sobotę o godzinie 20:00 w TVN24.

