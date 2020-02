"Jeśli wejdzie na salę bez wózka, to może się pobawić". 7-latki nie wpuszczono na salę zabaw

Sala zabaw zamknięta dla niepełnosprawnej 7-latki Sala zabaw w centrum handlowym w Łodzi teoretycznie jest dostępna dla wszystkich dzieci, także... Zabawki są też w sali rehabilitacyjnej, ale praca z terapeutą to nie to samo co zabawa z innymi dziećmi. W życiu wypełnionym cierpieniem Jagodzie brakuje najbardziej właśnie zabawy z rówieśnikami.

Zapomnieć o codzienności, o skutkach mózgowego porażenia dziecięcego na pewno byłoby łatwiej na placu zabaw lub w sali zabaw. Kiedy Jagoda zobaczyła pokój zabaw w centrum handlowym Port Łódź, to najpierw się ucieszyła. Rozpłakała się jednak, kiedy nie została do niego wpuszczona.

- Oni nie chcieli wpuścić mnie na plac zabaw, gdzie mogłam się pobawić. Tylko przez nich nie mogłam - wspomina dziewczynka.

Pracownicy placu zabaw nie chcieli wpuścić Jagody, bo po pierwsze: do sali zabaw nie wolno wchodzić z opiekunem, a po drugie: do sali nie może też wjechać wózek inwalidzki. Poza tym dzieci niepełnosprawne są mile widziane.

- Usłyszałam, że córka jest na wózku inwalidzkim, w związku z tym wózek zagraża bezpieczeństwu innych dzieciaków. Jeśli córka sama pójdzie, wejdzie do sali bez wózka, to wtedy może się pobawić. Tylko że moja córka nie podniesie się sama z podłogi - tłumaczy Agata Lange, mama Jagody.

Po linii najmniejszego oporu

Niepełnosprawni zmierzyli się ze sobą we wspinaczce. "Uwielbiają to robić" To nie jest tylko zabawa i rywalizacja - to przy okazji bezcenna fizjoterapia. Jedni bardzo... Wózek jest i będzie dla Jagody niezbędny. Na nim bierze udział w spartakiadach, na nim tańczy. Uczęszcza do zwykłego przedszkola. Do dnia, w którym przegoniono ją z pokoju zabaw, niepełnosprawność nie była dla niej problemem.

- Jest bardzo wrażliwym dzieckiem. Przeżywa pewne emocje, bardzo dużo rozumie, właściwie wszystko, więc dla niej na pewno musiał to być cios - ocenia Anna Ryfka, fizjoterapeutka Jagody.

Mama Jagody to, co spotkało jej córkę, opisała na Facebooku i poruszyła tysiące serc.

- Ten regulamin został stworzony tak, żeby pójść po linii najmniejszego oporu: na wszelki wypadek zakażmy, nie będzie problemu - komentuje Tomasz Przybysz-Przybyszewski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Teraz pracownicy sali zabaw się wstydzą, a szef centrum handlowego - przeprasza.

- Dostosujemy bardzo szybko regulamin tak, aby mógł rodzic zaopiekować się dzieckiem wewnątrz placu zabaw, wesprzeć taką osobę niepełnosprawną w środku - zapewnia Andrzej Cieślik, dyrektor centrum handlowego Port Łódź.

Warto zweryfikować regulaminy również w innych podobnych miejscach. - Moja mama będzie walczyć o plac zabaw dla mnie i dla innych - mówi Jagoda.

Autor: Marzanna Zielińska / Źródło: Fakty TVN