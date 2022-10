Coraz dłuższa lista leków, których brakuje w aptekach. Ministerstwo Zdrowia: sytuacja nie odbiega od normy

W aptekach trwa polowanie na leki. Lista tych brakujących jest długa. Brakuje nie tylko antybiotyków, ale też leków neurologicznych, na przykład stosowanych przy padaczkach, leków hormonalnych, stosowanych w przypadku chorób tarczycy czy przy hormonalnej terapii zastępczej.

Jedni anestezjolodzy odeszli, drudzy przyszli. W Łodzi dzieci jednak wciąż czekają na operacje Z wadą serca non stop na operację czekać się nie da. W Centrum Zdrowia Matki Polki zabrakło... Brakuje też szczepionek odczulających. - Jak otrzymałam przed kilkoma minutami informację od firmy farmaceutycznej, do końca roku nie będzie tych szczepionek - mówi profesor Ewa Czarnobilska, konsultantka wojewódzka w dziedzinie alergologii ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

A to oznacza, że wielu pacjentów będzie musiało przerwać terapię albo do niej sporo dopłacić. Za szczepionkę, której brakuje, chorzy płacili ryczałt trzy złote dwadzieścia groszy, a za tę, która jest dostępna, będą musieli zapłacić ponad trzysta złotych. Dlatego ludzie jeżdżą za lekami, wyszukują, rezerwują. Do jednej z łódzkich aptek po swój lek przyjechała osoba z okolic Poznania, który od Łodzi oddalony jest o około 200 kilometrów.

Problem szpitali

Na leki polują też - niestety - szpitale. - Brakuje niektórych leków do ratowania życia i niektóre szpitale niestety nie mają możliwości wykonywania pełnych świadczeń w tym zakresie - informuje Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Co na to Ministerstwo Zdrowia? Nie jest źle - odpowiadają urzędnicy. - Widzimy cały czas problemy z poszczególnymi lekami, ale nie widzimy, żeby sytuacja odbiegała jakoś od normy - przekonuje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Problem globalny

Normą stało się, że leków brakuje. Kryzys lekowy zaczął się jeszcze przed pandemią, a pandemia właśnie - i obecnie wojna w Ukrainie - tylko go utrwaliły. Leków brakuje z powodu zerwanych łańcuchów dostaw z Indii i Chin. Znika też wiele leków oryginalnych. To dlatego, że koncerny wycofują się z ich produkcji. Ale to, że problem jest w całej Unii Europejskiej, nie powinno być dla naszego rządu jakimkolwiek usprawiedliwieniem.

- Rzecz, która jest niezwykle ważna w tej sytuacji, to komunikacja. Nie tylko wewnątrz "białych fartuchów", że tak powiem, ale również z pacjentami. Na to bardzo mocno naciska Europa. Do pacjentów trzeba mówić, trzeba im wytłumaczyć na czym polega problem - wyjaśnia Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Niedoinformowani i wystraszeni pacjenci kupują często leki na zapas i trudno im się dziwić. Leki wywożone są również za granicę. I nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie kryzys lekowy miał się zakończyć.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN