Lex pilot w sejmowej komisji. "Przyspieszenie działań, które mają zmienić wynik wyborów"

Czy można zaprogramować wyborczy wynik? Można próbować, programując pilota, kiedy pięć pierwszych kanałów zajmie telewizja rządowa. Ustawa lex pilot trafiła do sejmowej komisji. W jakim kształcie z niej wyjdzie?

Szef komisji cyfryzacji nie ma wątpliwości, po co PiS-owi ustawa pilotowa. - Partia rządząca chce przed wyborami mieć możliwość zaprogramowania wszystkich pilotów w Polsce - alarmuje Jan Grabiec z PO.

Tak zwana lex pilot trafiła do sejmowej komisji. Tu PiS będzie chciało ją nieco zmienić, ale dalej pięć pierwszych pozycji w każdym telewizorze ma być na stałe zarezerwowanych dla kanałów telewizji rządowej. O kolejnych dziesięciu ma decydować, wybrana w większości przez obecny obóz rządzący, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. - Administracja państwowa narzuca to, co ma być na pilocie w pierwszej kolejności - podkreśla Juliusz Braun, były przewodniczący KRRiT.

"Ustawa pilotowa" czeka na decyzję Sejmu. "Te propozycje są bardzo wątpliwe pod względem konstytucyjnym" Ustawa pilotowa jest zamachem na widza. Łamie konstytucję i prawo unijne - takie komentarze... Władza przyznaje, że chodzi o TVP. - Dajemy łatwy i powszechny dostęp do kanałów telewizji publicznej. Skończy się więc szukanie kanałów w różnych miejscach kraju. Jeżeli ludzie przenoszą się z jednego miejsca do drugiego lub wyjeżdżają na wakacje, będą mieli pewność, że ich ulubione kanały znajdują się tam, gdzie u nich w domu - tłumaczy Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w kancelarii premiera.

Wyborcza mobilizacja?

Opozycja widzi powód zaprogramowania przez władzę pilotów zupełnie gdzie indziej. - TVP to jest zbrojne ramię PiS-u. A w kampanii wyborczej to już jest cały batalion zbrojnego ramienia - twierdzi Iwona Śledzińska-Katarasińska, Platforma Obywatelska.

To jest właśnie słowo klucz - kampania wyborcza. Przekazu TVP ma być jak najwięcej, jak najczęściej, na pierwszych miejscach w telewizorze. - Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do tego, żeby łatwiej miało w wyborach parlamentarnych - przekonuje Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. - Media publiczne w tej kampanii będą miały wielkie znaczenie. To będzie ważne narzędzie, jakim PiS chce się posługiwać - dodaje Juliusz Braun.

- To nie przypadek, że ustawa powstaje właśnie teraz - mówi opozycja i wymienia grube miliony dla swoich, kolejne ustawy gwarantujące bezkarność i zmianę prawa wyborczego. Wszystko tworzy jedną i przemyślaną całość. - Zmieniają ordynację wyborczą, programują piloty i robią to nie z myślą o obywatelach, tylko o sobie, żeby utrzymać się przy władzy - alarmuje Arkadiusz Marchewka z PO.

- To jest również przyspieszenie działań, które mają zmienić wynik wyborów niezgodnie z regułami demokratycznymi - dodaje Jan Grabiec z PO.

Sejmowa komisja w poniedziałek ma wrócić do tematu ustawy.

Autor: Michał Tracz / Źródło: Fakty TVN