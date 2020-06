Zosi wszczepiono endoprotezę, kiedy nie umiała jeszcze chodzić. "Jedyny taki pacjent na świecie"

Coraz więcej Polaków chce wziąć udział w wyborach, ale część planuje urlopy i nie wie, jak to pogodzić. Żeby nie stracić okazji, trzeba działać z wyprzedzeniem. Do 26 czerwca możemy z urzędu gminy lub miasta odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Do 16 czerwca - to już niedługo - trzeba zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Dla osób za granicą ten termin upływa 15 czerwca.

