Lekarze w Zabrzu przeszczepili płuca pacjentowi z przerośniętą tchawicą. To pionierski zabieg

"Młoda Białoruś" to portret Białorusinów, którzy uciekli do Polski po wyborach prezydenckich w 2020 roku, sfałszowanych przez Alaksandra Łukaszenkę. W naszym kraju próbują żyć od nowa, ale też pielęgnują więzi z rodakami i prowadzą działalność opozycyjną na polu kultury oraz zaangażowania obywatelskiego. Film Łukasza Rucińskiego i Patryka Szczepaniaka jest dostępny do obejrzenia na platformie TVN24 GO.

