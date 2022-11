Lekarka rozpowszechniała teorie spiskowe. Została ukarana, ale zapewnia, że nie spocznie

Naczelny Sąd Lekarski odebrał lekarce Annie Furmaniuk prawo wykonywania zawodu za antyszczepionkowe wypowiedzi. - Propagowanie postaw antyzdrowotnych, zachęcanie pacjentów do działania wbrew swojemu interesowi, wbrew swojemu zdrowiu, jest naganne - poinformował Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Anna Furmaniuk to lekarka z Poznania. Dobrze znana wśród polskich antyszczepionkowców. - Wykorzystuje autorytet lekarski do tego, żeby przepychać, mówiąc brzydko, idee, które nie mają z nauką nic wspólnego - podkreśla Maja Herman, prezes Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych.

"Antyszczepionkowcy to ci, którzy w PiS-ie blokują jakiekolwiek racjonalne działania" Są znani z imienia i nazwiska. Wciąż są problemem nie do przejścia przy próbach zmiany prawa. Na... Anna Furmaniak kwestionuje pandemię COVID-19 i wprost odradza szczepienia. - To jest eksperyment medyczny i bierzecie w nim wszyscy udział. Potem macie na ulotce takie minimalne jakieś procenty niepożądanych odczynów poszczepiennych. Nie. To jest sto razy więcej i sto razy bardziej niebezpieczne - przekonywała Furmaniuk. Za takie wypowiedzi blokowały ją serwisy społecznościowe i ścigał sąd lekarski.

"Nie spocznę"

- Lekarz jest zobowiązany do postępowania zgodnego z aktualną wiedzą naukową, aktualną wiedzą medyczną - podkreśla doktor Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych.

Anna Furmaniuk przed sądem lekarskim, zamiast wiedzą medyczną, chwaliła się zdolnościami paranormalnymi. - Ja rozwijam moją intuicję i mam takie zdolności czasami intuicyjne. Wiem, że coś jest prawdą - mówiła lekarka, która została pozbawiona prawa wykonywania zawodu.

Anna Furmaniuk skończyła studia medyczne, ale zajmuje się tak zwaną medycyną naturalną. Twierdzi, że trujące grzyby wcale nie trują, gorączki nie trzeba zbijać, a przyczyna raka leży w podświadomości. Prawo wykonywania zawodu odebrano jej na rok. - Nadal posiada tytuł lekarza, ale nie może wykonywać zawodu. To znaczy: nie może leczyć, diagnozować, orzekać - wyjaśnia Łukasz Jankowski.

Czy Anna Furmaniuk do wyroku się zastosuje? To wyjaśniła jeszcze w trakcie jego ogłaszania. - Będę robić to dalej i nie spocznę, póki prawda nie wypłynie - poinformowała.

Autor: Katarzyna Górniak / Źródło: Fakty TVN