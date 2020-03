Polscy lekarze włączają do terapii COVID-19 dostępny lek. Eksperyment jest obiecujący

Polscy lekarze do wspomagania leczenia choroby wywołanej nowym koronawirusem zaczęli stosować lek używany wcześniej w leczeniu malarii i reumatoidalnego zapalenia stawów. Sprawdził się w Chinach. Próbujemy w Polsce. Na razie to eksperyment, ale obiecujący. Lek jest produkowany w kraju.

NFZ uruchomił całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Chorzy na inne choroby też potrzebują pomocy. "Ci pacjenci wciąż mogą zadzwonić" Walka z koronawirusem SARS-CoV-2 trwa. Diagnozowanie i leczenie - na to nastawiona jest służba... Pomysł jest nowy, za to lek jest stary.

- Znamy tę substancję od 70 lat - zapewnia profesor Krzysztof J. Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na koronawirusa nie ma ani szczepionki, ani lekarstwa, ale ta substancja może złagodzić przebieg choroby. Jest to lek na malarię.

- Uzyskaliśmy natychmiast zgodę na możliwość leczenia tym pacjentów - mówił w piątek profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

We wrocławskim szpitalu specjalistycznym profesor Simon do leczenia pacjentów z koronawirusem, którzy mają objawy zakażenia i zostali gruntownie przebadani, włączył między innymi lek zawierający fosforan chlorochiny. Substancję do tej pory używaną w leczeniu malarii i reumatoidalnego zapalenia stawów.

- Podjąłem decyzję, aby spróbować to wprowadzić na terenie województwa dolnośląskiego. Być może warto zaimplementować na terenie całego kraju - wyjaśniał profesor Krzysztof Simon.

Miesiąc temu Chińczycy ogłosili, że spróbowali podać chlorochinę stu pacjentom w dziesięciu szpitalach.

- Testy in vitro pokazały, że ma dobre działania wyhamowujące namnażanie nowego koronawirusa. Wyniki kliniczne zaś, że przynosi efekty w leczeniu zapalenia płuc wywołanego przez koronawirusa - wyjaśniał Zhang Xinmin z Narodowego Centrum Rozwoju Biotechnologi, Ministerstwo Nauki i Technologii Chin.

Chińskie badanie na grupie pacjentów z koronawirusem jest na razie jedynym. Poza nim eksperymentalne testy wykonywano tylko w laboratoriach.

Ekspresowe działanie w czasach kryzysu

- Pacjenci, jeżeli dostaną ją (chlorochinę - przyp. red) w bardzo wczesnej fazie, mają mniejsze odczyny w zapaleniu płuc, szybciej zdrowieją, mniej narasta gorączka. Mamy również lepsze obrazy w zakresie tomografii komputerowej płuc - opowiadał profesor Krzysztof J. Filipiak.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych uznał, że produkowany w Polsce lek zawierający chlorochinę może być stosowany do leczenia wspomagającego w zakażeniach koronawirusem.

- W sytuacji normalnej tak to by się nie mogło zdarzyć. Rejestracja wskazania leku jest to proces zajmujący bardzo wiele miesięcy, jak nie lat - mówił profesor Jerzy Jaroszewicz z Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego numer 1 w Bytomiu.

Na to jednak, nie ma czasu.

"W przypadku takiej pandemii, w sytuacji braku alternatywnego leczenia, a jednocześnie przy znanym pozytywnym profilu bezpieczeństwa tego produktu Urząd podjął tę decyzję, mając na względzie bezpieczeństwo społeczeństwa" - oświadczył na piśmie Jarosław Buczek, rzecznik prasowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

"Zalecam dużą ostrożność"

- Chlorochina jest pierwszym lekiem na świecie, który ma już wskazanie rejestracyjne do wspomagającego leczenia - dodał profesor Krzysztof J. Filipiak.

Polska firma wytwarzająca lek zwiększyła jego produkcję, a cały zapas został zabezpieczony na rzecz Ministerstwa Zdrowia i to właśnie przez Ministerstwo Zdrowia będzie dystrybuowany bezpośrednio do szpitali. Decyzję o możliwym zastosowaniu będzie podejmował lekarz. Dotychczas lek był dostępny wyłącznie na receptę. Tym, którzy go mają, lekarze odradzają samodzielne przyjmowanie.

- Zalecam dużą ostrożność i stosowanie tego leku, jeżeli już to tylko w warunkach szpitalnych, gdzie możemy monitorować działanie niepożądane - przestrzega profesor Jerzy Jaroszewicz.

Wspomaganie leczenia osób zakażonych koronawirusem przy pomocy leków na RZS i malarię testują też Włosi i Koreańczycy.

Autor: Katarzyna Górniak / Źródło: Fakty TVN