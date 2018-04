W nadchodzącym sezonie znów będą mierzyć wysoko.

By po raz kolejny dobrze się do niego przygotować, przerwę na odpoczynek mają już za sobą.

- Maksymalnie dwa razy do roku mamy właśnie taki okres tygodnia, który jest totalnie bez treningów, no i to jest tyle - mówi Dawid Kubacki, reprezentant Polski w skokach narciarskich.

Czas więc wrócić do pracy. - Sportowcem jest się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nawet, jeżeli jest dzień wolnego, to trzeba umiejętnie ten czas spędzić na regeneracji - tłumaczy Maciej Kot.

Potrzebny jest więc solidny plan. Także ten żywieniowy. - Rywalizacja na tym poziomie to wyścig zbrojeń. Wiedzy i technologii. Dlatego nie mogliśmy się już zatrzymać tylko na liczeniu kalorii - mówi Magdalena Wieczorek, dietetyk polskich skoczków.

Horngacher oficjalnie podpisał kontrakt. Zmiany na zapleczu kadry Trener kadry naszych skoczków Stefan Horngacher oficjalnie podpisał roczny kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim. Reprezentację B objął Maciej Maciusiak, którego na stanowisko polecał sam Austriak.

Mała waga, ścisła dieta

W przeszłości skoczkowie, jeśli chodzi o dietę, musieli liczyć tylko na siebie. - Ja, powiem szczerze, nawet w Korei jadłem bułkę z bananem - wspomina Adam Małysz. - Chodziłem z taką małą wagą, kładłem potrawy na tę wagę, nawet w hotelach, gdzie się na początku ze mnie śmiali, później, po dwóch latach, w zasadzie jak już brałem na widelec, nabijałem kawałek mięsa, czy czegoś innego, wiedziałem mniej więcej, ile to waży - dodaje legenda polskich skoków.

Dziś kadrowicze nie potrzebują już wagi. Diety dobierane są indywidualnie i to na podstawie specjalistycznych badań, które sportowcy przechodzą co pięć tygodni. Co ważne, w skokach nie ma już mowy o przesadnym odchudzaniu się.

- Tego też kibice nie wiedzą. Mówią, że skoczkowie się odchudzają. To jest racja tylko, że za za małą wagę też można być zdyskwalifikowanym i trzeba uważać. Trzeba jeść, wiedząc co i w jakich ilościach, i kiedy - podkreśla Jakub Kot, były skoczek narciarski, komentator Eurosportu.

Dwa dni przerwy i starczy, Kot już trenuje. "Czas brać się do roboty" Miniony - bardzo udany dla polskich skoczków - sezon zakończył się w niedzielę. Wydawałoby się, że naszym zawodnikom należy się teraz dłuższy odpoczynek, ale na to liczyć nie mogą. Nie, kiedy trenerem kadry jest Stefan Horngacher. W środę wrócili...

Poświętować można

Ostateczna decyzja zawsze oczywiście należy do zawodnika. - Staram się, aby właściwie wszyscy spożywali olej rzepakowy. To mój priorytet, żeby jedli ryby zimnych mórz, bogactwo kasz, i żeby rano jedli śniadanie białkowo-tłuszczowe - mówi Magdalena Wieczorek.

Dań do wyboru jest jednak więcej. Co ciekawe, mogą wśród nich być także te ulubione. - Jakieś fajne mięsko, kotlecik, czy właśnie taki stek - jak najbardziej. Wiem, że okazjonalnie, jak gdzieś są w Norwegii, na pizzę sobie wychodzą, żeby poświętować przy piwie i pizzy - zdradza Jakub Kot.

A jeśli trener i dietetyk nie pozwolą na to, co zawodnik chce, to przecież zawsze można to sobie zrekompensować... smakiem zwycięstwa.

Autor: Robert Jałocha / Źródło: Fakty TVN