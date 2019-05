18 maja 2019, 19:07

Wyznanie księcia

Książę William o śmierci matki. "To był ból jak żaden inny"

Książę William w szczerym wywiadzie dla BBC po raz pierwszy powiedział, co czuł po śmierci jego matki księżnej Diany. Syn następcy brytyjskiego tronu zdecydował się na osobiste wyznanie, by zachęcić Brytyjczyków do większej otwartości i dbania o zdrowie psychiczne.