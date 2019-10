Prokurator Parchimowicz pod lupą rzecznika. "Dużo czasu poświęca na swoją aktywność medialną"

Parchimowicz: decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie wież "przygotowana wcześniej" Jeżeli ktoś myśli, że szeregowej pani prokurator pozwoli się prowadzić sprawę niebędącą neutralną... Prokurator Krzysztof Parchimowicz kolejny raz trafia przed sąd dyscyplinarny. Znany jest z ostrej krytyki tego, co w prokuraturze od czterech lat robi minister Zbigniew Ziobro. Przed prokuraturą w Białymstoku zorganizowano dla niego wiec poparcia.

- My chcemy uczciwej, neutralnej pod każdym względem prokuratury. Nie chcemy mieć polityka jako szefa - wyjaśnia Krzysztof Parchimowicz ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia".

Właśnie to, co mówi i pisze szef Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia", za niegodne prokuratora uznał Marek Suchocki, p.o. zastępca rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego dla białostockiego okręgu regionalnego. Odsyła on do wniosku, w którym znajdują się internetowe wpisy, a których treść ma osłabiać zaufanie do Parchimowicza jako prokuratora. Chodzi też o wypowiedzi dla programu "Czarno na białym" w TVN24.

- Nie szanuje ludzi, nie szanuje prawników. Gotów jest powiedzieć wszystko, by zohydzić przeciwnika - oceniał w 2017 roku w programie "Czarno na białym" działania ministra Zbigniewa Ziobry Krzysztof Parchimowicz.

"Parchimowicz ma zniknąć z prokuratury"

"Prokuratura Krajowa zmierza do tego, żebyśmy zostali skazani za przestępstwo" Koniecznie jest wdrożenie prawidłowego, obiektywnego śledztwa - mówił w rozmowie z TVN24 prezes... Rzecznik dyscyplinarny zarzucił Parchimowiczowi podważanie bezstronności prokuratorów ze Szczecina, o których wypowiadał się w 2017 r. dla "Czarno na białym". Drugi zarzut obejmuje przedstawienie "subiektywnej, negatywnej oceny wypowiedzi i działań" ministra Ziobry, która miała godzić "w autorytet, wizerunek i dobre imię" zarówno Prokuratora Generalnego, jak i całej prokuratury.

- Zdaje się, że bardzo dużo czasu poświęta na swoją aktywność medialną, a wydaje mi się, że podatnicy wypłacają mu pieniądze za innego rodzaju obowiązki - mówi o Parchimowiczu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

To za rządów PiS-u szef stowarzyszenia prokuratorów został oddelegowany z Prokuratury Generalnej do prokuratury rejonowej.

- Rzecznicy dyscyplinarni wykonują polecenia, które otrzymują - tłumaczy Krzysztof Parchimowicz i dodaje, że celem jest: "Parchimowicz ma zniknąć z prokuratury".

Został złożony wniosek o wyłączenie ze sprawy rzecznika Suchockiego. Jako powód podaje się "brak obiektywizmu". Ostateczną decyzję w sprawie podejmie jednak Prokurator Generalny.

Prokurator Krzysztof Parchimowicz ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" i mecenas Jacek Dubois we wtorek byli gośćmi "Faktów po Faktach".

- W moim przekonaniu Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym, nawet uznając, że gdzieś przekroczyłem granice krytyki, może mnie ukarać, ale nie wydali mnie z zawodu. Do wydalania z zawodu została powołana Izba Dyscyplinarna i tam mogę się spodziewać wszystkiego. Postępowanie kierownictwa prokuratury od początku nosi cechy zarządzania przy pomocy kija i marchewki, z resztą to są słowa Prokuratora Krajowego. Należy jednych obić kijem, drugim dać marchewkę, a tych, których obija się kijem, to również po to, żeby zastraszyć pozostałych. W tym celu kierownictwo prokuratury dąży za wszelką cenę, aby pozbyć się mnie z prokuratury - powiedział prokurator Parchimowicz.

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ:

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN