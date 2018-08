Niby bez tajemnic, ale jednak też bez dziennikarzy. KRS wybierze nowych sędziów

Dwuletni Kacper został zamknięty w pralce. Na filmie dokładnie widać go za szybą i dokładnie słychać jego płacz. Policja dokładnie wie, kto mu to zrobił. To nie zabawa i to nie przypadek, to znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. A za to do więzienia idzie się nawet na 10 lat.

