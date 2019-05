Kobieta wyrzuciła kotkę na bruk w chwili, gdy zwierzę zaczęło rodzić

Kończy się wielka majówka. Ci, którym udało się na tydzień wyrwać z pracy, wracają już do domów. Chyba, że ktoś sobie przedłużył wakacje, by uniknąć korków, albo wrócił wcześniej, bo dobiła go pogoda. Miejscami spadł śnieg i deszcz. To było wyzwanie.

