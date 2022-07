Koronawirus znów zmutował, rośnie liczba chorych. Hiszpanie mówią o "COVID-22"

O tym, że koronawirus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, świadczą nie tylko środki bezpieczeństwa w madryckich restauracjach, ale i statystyki. W ostatnich dniach w Hiszpanii w grupie osób powyżej 59. roku życia rozprzestrzenia się nowy subwariant omikronu.

- Obecny koronawirus bardzo rożni się od oryginalnego, to inna choroba, możemy tu mówić o COVID-22 - przekazał Antonio Zapatero, regionalny wiceminister ds. zdrowia w Madrycie.

Koniec z darmowymi testami na koronawirusa. Wymagane jest już skierowanie Ministerstwo Zdrowia zmienia podejście do COVID-19. Od piątku nie można już bezpłatnie wykonać... Naukowcy z innych krajów wolą mówić raczej nie o COVID-22, tylko o nowych wersjach wirusa omikron: BA.4 i BA.5. To one w tej chwili kolonizują w zastraszającym tempie nie tylko Hiszpanię, ale też Francję i Niemcy. W tych ostatnich nastąpił wzrost zachorowań tydzień do tygodnia o prawie 40 procent. Większość zakażeń wywołuje tam właśnie BA.5.

- W tym momencie nie jesteśmy w stanie ocenić, który z nich tak naprawdę jest tym wariantem, który jest najbardziej zaraźliwy. Wiemy, że one oba się rozprzestrzeniają teraz w Europie Zachodniej i oba mają zdolność uciekania odpowiedzi odpornościowej, zarówno poszczepiennej, jak i po przechorowaniu - informuje Emilia Cecylia Skirmuntt, wirusolożka ewolucyjna na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Sytuację pogarsza szczyt sezonu urlopowego - ludzie masowo przemieszczają się, korzystając po raz pierwszy od ponad dwóch lat ze zniesionych obostrzeń.

Najwięcej zakażeń w Polsce od kwietnia

W Grecji też nastąpił skokowy wzrost zakażeń. Prawie sto osób leży pod respiratorami.

- Nie wykluczamy powrotu obowiązkowego noszenia masek w pomieszczeniach publicznych. Decyzję w tej sprawie podejmie komisja ekspertów po rozważeniu danych napływających z kraju - przekazał Dimitris Paraskevis, adiunkt ds. epidemiologii i medycyny prewencyjnej na Uniwersytecie Narodowym w Atenach.

Do Polski też już dociera fala zmutowanego omikrona. Tylko ostatniej dobry zostało wykrytych 1075 nowych zakażeń. Koronawirus był w niemal co piątej przebadanej próbce. To najgorszy wynik od końca lutego. Tak wielu zakażeń natomiast nie było od kwietnia. Niestety o BA.4 i BA.5 nadal wiemy mało.

- To są warianty, które pojawiły się dopiero niedawno. Nadal trwają badania. Jak się nauczyliśmy przez całą pandemię, to musi chwilę potrwać, zanim będziemy wiedzieli, jak dokładnie wygląda sytuacja - podkreśla Emilia Cecylia Skirmuntt.

W Polsce nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN