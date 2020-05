"COVID-19 atakuje nie tylko nasze zdrowie". Lekarze obawiają się "bomby z opóźnionym zapłonem"

Wiktoria cierpi na nerwicę lękową. W czasie kwarantanny ponad miesiąc spędziła we własnym pokoju, przez co objawy jej choroby się nasiliły.

- Ciało zaczyna się robić spięte, ręce drżą, pojawiają się ataki paniki. Jest to o wiele trudniejsze, kiedy wiem, że nie mogę tego mieszkania opuścić, bo muszę cały czas w nim siedzieć, więc to się jeszcze bardziej nasila - opowiada Wiktoria.

Ze strachem, lękiem czy niepewnością boryka się coraz więcej osób na całym świecie.

- Boją się tego, jak jutro będą żyć. Z czego zapłacą za mieszkanie, czy będą mieć pracę, w jaki sposób mają zorganizować życie rodziny - tłumaczy dr Mariola Kosowicz, kierowniczka Poradni Psychoonkologii Narodowego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej.

Apel ONZ

Zdaniem niektórych specjalistów fala problemów psychologicznych może być równie istotna, jak fala zakażeń koronawirusem. Dlatego eksperci z ONZ alarmują i apelują do rządów, by każdy kto tego potrzebuje mógł dostać pomoc psychologiczną.

- COVID-19 atakuje nie tylko nasze zdrowie, ale też potęguje cierpienie. To cierpienie często jest zaostrzane przez stygmatyzowanie i dyskryminowanie, co jest absolutnie niedopuszczalne - mówi sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Francuscy lekarze obawiają się "psychiatrycznej bomby z opóźnionym zapłonem". Już w trakcie kwarantanny co czwarty Francuz odczuwał lęk. Teraz, gdy po 55 dniach w zamknięciu mają znów pójść do pracy, będą narażeni na kontakt z wirusem, przez co niepokój wzrośnie.

Eksperci zauważają też, że przez utrudniony dostęp do lekarzy część pacjentów leczących się psychiatrycznie w obawie przed zakażeniem przestała chodzić na konsultacje.

"Izolacja powoduje coraz większe zniedołężnienie"

Samotność bardzo doskwiera także osobom starszym. We Włoszech aż 70 procent z nich w czasie kwarantanny nie miało z kim porozmawiać.

- Izolacja powoduje coraz większe zniedołężnienie. Tutaj (izolacja - przyp. red.) jest tym gorsza, bo nawet na zakupy nie mogą wyjść. Te zakupy podawane w progu, to jest jak z filmu o apokalipsie - mówi psychiatra Rafał Pniewski.

Natomiast wśród dzieci i młodzieży bez szkoły i spotkań z rówieśnikami mnożą się niepewności.

- Niepewności co do sesji, matur, co do jakichś relacji społecznych, czy one będą się w stanie odbudować - wyjaśnia psycholog Anna Cyklińska.

Stany lękowe dotyczą również tych, którzy przed pandemią nie skarżyli się na problemy psychologiczne. Ważne, by nawet jeśli jest się w domu, mieć plany - radzą psychologowie.

- Wstać, chcieć się ubrać, chcieć zjeść, chcieć się z kimś połączyć, ze znajomymi, i nie dopuścić do stanu, w którym żyjemy tylko zagrożeniem - zaleca dr Mariola Kosowicz, kierowniczka Poradni Psychoonkologii Narodowego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej.

Autor: Anna Czerwińska / Źródło: Fakty TVN