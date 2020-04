Prorektor nie uwierzył, gdy studenci SGSP skarżyli się na symptomy COVID-19. Stracił stanowisko

W środę na zachodzie i południowym-zachodzie kraju będzie pogodnie, poza tym pochmurno z przejaśnieniami. Na północnym-wschodzie i wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 12 stopni Celsjusza w centrum kraju do 15 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny w porywach do 70 km/h na Wybrzeżu do 80 km/h, w górach do 100 km/h.

