To miało być "może 1000 funtów". Kapitan Moore zebrał 19 milionów i przekazał medykom

Każdy krok 99-letniego kapitana, jak się okazało, wart jest tysiące funtów. Dlatego Tom Moore ani myśli o tym, żeby się zatrzymać. - Kiedy sam byłem w szpitalu z moim chorym biodrem i raną głowy, doświadczyłem niesamowitej dobroci i opieki wspaniałych ludzi, ciepłych i przyjaznych - wspomina weteran Tom Moore.

Kapitan, gdy usłyszał, że przez koronawirusa służbie zdrowia potrzebna jest pomoc, natychmiast z nią ruszył. Ogłosił w internecie wyzwanie. W zamian za hojność obiecał obejść sto razy swój ogród przed setnymi urodzinami. Mężczyzna chciał uzbierać tysiąc funtów, którą później miał przeznaczyć szpitalom.

Spacerem po podwórku tak poruszył Brytyjczyków, że datki całkowicie przerosły skromne oczekiwania weterana i jego bliskich.

- Na początku myśleliśmy, że może uda się nam uzbierać tysiąc funtów - byłoby wspaniale. A potem był już ten tysiąc - coś niesamowitego. Więc pomyśleliśmy - może pięć tysięcy się uda do końca miesiąca?Nigdy nie sądziliśmy, że 10 dni później na koncie pojawi się kilkanaście milionów - mówi Hannah Ingram-Moore, córka Toma Moore.

Podziękowania od książęcej pary

Wyzwaniu stu okrążeń sprostał znacznie przed czasem. Ostatnie kółka kapitan Moore pokonał przy wojskowej asyście. Na podwórkowej mecie czekali na niego strażacy i policjanci z oklaskami.

Wdzięczni i wzruszeni organizatorzy zbiórki dziękują wszystkim darczyńcom, wśród których są też książę i księżna Cambridge. - To wspaniałe, a najbardziej porusza mnie, że 99-letni weteran, który tyle przeżył i widział, historią swojej determinacji tak nas inspiruje. To prawdziwa jednoosobowa maszyna do zbiórki i Bóg jeden wie, ile on w końcu uzbiera - podkreśla książę Cambridge William.

Jego wyczyn okrzyknięto uosobieniem brytyjskich cnót, a na horyzoncie pojawia się nagroda.

Petycję w sprawie przyznania skromnemu weteranowi tytułu szlacheckiego podpisało ponad pół miliona Brytyjczyków. Rzecznicy Downing Street mówią, że premier Boris Johnson już sprawdza, jak można uhonorować kapitana. Przywódca ma poprosić królową Elżbietę II o order i tytuł sir przed nazwiskiem żołnierza.

W czasie II wojny światowej kapitan Tom Moore służył w Indiach, ówczesnej Birmie i na Sumatrze. Swoje setne urodziny będzie świętować 30 kwietnia, a plany na to, co robić po setce, już ma.

- Będę dalej chodzić w tę i z powrotem, nawet po moich urodzinach. Będę chodzić tak długo, jak tylko ludzie będą wpłacać na naszą służbę zdrowia - mówi weteran.

