NFZ prowadzi całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Ponad 300 tysięcy zakażeń koronawirusem wykryto w USA Walka z koronawirusem za oceanem trwa. Od początku epidemii zakażenie SARS-CoV-2 wykryto u ponad... "Epidemia jest jak pociąg. Jak się rozpędzi, jest nie do zatrzymania" - tak nowojorscy lekarze opisują obecną sytuacje. W Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano już ponad 300 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. To około jedna czwarta wszystkich zakażeń wykrytych na świecie.

- To będzie prawdopodobnie najtrudniejszy tydzień. Niestety, będzie dużo zgonów, choć mniej, niż mogłoby być bez naszych działań. Ale ludzie będą umierać, wielu ludzi umrze - ostrzegł prezydent USA Donald Trump.

W prowizorycznych szpitalach, takich jak ten w nowojorskim Central Parku, lekarze przygotowują się do selekcji chorych, którym będą nieść pomoc - pierwszeństwo będą miały osoby z większymi szansami na przeżycie.

- Szokujące jest, jak szybko choroba postępuje. Pacjenci trafiają do nas w, wydawałoby się, dobrym stanie, a dosłownie po chwili jest już bardzo źle - stwierdziła de Meeta Shah ze szpitala w Chicago.

Prezydent Trump zdecydował o wysłaniu do Nowego Jorku tysiąca dodatkowych pracowników medycznych. Lekarze z innych stanów alarmują, że u nich za chwilę sytuacja będzie równie tragiczna.

Jesteśmy w bardzo trudnym okresie. Nikt nie ukrywa, że zanim sytuacja się poprawi, to będzie dużo gorzej - ocenił dr Anthony Fauci, dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych.

Sytuacja w Europie

"Ofiar jest tyle, że nie nadążamy z kremacjami" Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych mają odbyć się dopiero 3 listopada. Prezydent Donald... Coraz gorsza sytuacja jest także w większości krajów europejskich. Hiszpania stała się drugim po Stanach Zjednoczonych państwem na świecie pod względem liczby potwierdzonych przypadków.

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zaapelował o "nowy plan Marshalla" dla Europy. - Europa musi wyciągnąć wnioski z tej pandemii - oświadczył.

Unia Europejska przeznaczyła do tej pory 37,3 miliarda euro na walkę ze skutkami epidemii. Komisja Europejska planuje przeznaczyć kolejne 100 miliardów euro na walkę z bezrobociem i uruchomienie wszystkich niewykorzystanych środków przeznaczonych na politykę spójności.

Dodatkowo cały przyszły budżet Unii Europejskiej ma się stać swego rodzaju "nowym planem Marshalla", jak zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen podała też inne przykłady europejskiej solidarności.

- Przyszłością Europy są polscy lekarze podróżujący do Włoch. Czesi wysyłający tysiące masek do Hiszpanii i innych krajów. To samoloty, które przewożą pacjentów z północnych Włoch do wschodnich Niemiec, lub pociągi przewożące pacjentów przez granice, aby można ich było leczyć tam, gdzie są dostępne łóżka do intensywnej opieki. To Bułgarzy wysyłający sprzęt ochronny do Austriaków oraz Austriacy wysyłający maski do Włoch - taką wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej podał francuski dziennik "Le Monde".

Eksperci z Włoch - najbardziej dotkniętego pandemią europejskiego kraju pod względem liczby ofiar śmiertelnych - ostrożnie prognozują, że szczyt zachorowań mają już za sobą.

Autor: Cezary Grochot / Źródło: Fakty TVN