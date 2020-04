Kryzys w szpitalu trwa od 18 marca. "Czujemy się pogrzebani żywcem po prostu"

Do piątku odnotowano w stanie Nowy Jork ponad 161 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. To więcej niż w jakimkolwiek państwie na świecie, wyłączając Stany Zjednoczone, gdzie w sumie do piątku odnotowano ponad 470 tysięcy zakażeń nowym koronawirusem. Epidemiolodzy uważają, że niektóre kraje w Europie mają już za sobą szczyt zachorowań, w tym Włochy i Hiszpania. Nad powolnym znoszeniem ograniczeń w gospodarce myślą już między innymi Czesi i Austriacy.

