Jej ojciec zmarł po zakażeniu SARS-CoV-2, sama jest hospitalizowana. "Ludzie, musicie zachować izolację"

W środę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła w Polsce tysiąc. Ministerstwo Zdrowia podało przed godziną 18 w środę bilans 1031 potwierdzonych przypadków i 14 ofiar śmiertelnych. Dynamika wzrostu liczby zachorowań nie zwalnia. Granice Polski pozostaną zamknięte do 13 kwietnia, zostają też wprowadzone nowe regulacje dla Polaków pracujących za granicą. We wtorek wszyscy pacjenci oddziału pulmonologicznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zostali ewakuowani do izolatorium w Obornikach Śląskich. Okazało się, że były pacjent oddziału jest zakażony nowym koronawirusem. Niemal połowa z tych osób, którzy mieli z nim kontakt, też ma już koronawirusa. Większość tych osób to pielęgniarki i salowe.

»