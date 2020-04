05 kwietnia 2020, 19:10

Pomysłem w wirusa

Pomysły, które ratują życie w dobie pandemii

Politechnika Śląska buduje bramę do odkażania personelu medycznego. Lekarze i ratownicy medyczni sięgają po maski do nurkowania, które wymagają niewielu modyfikacji, by spełniać rolę ochronną. Pandemia COVID-19 przypomniała też o aparacie opracowanym przez polskich naukowców prawie 40 lat temu.